Уайт: швейцарцы нас переигрывали, это будет уроком перед матчем с Россией

Нападающий молодёжной сборной США Колин Уайт поделился впечатлениями от матча с командой Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира—2017. В полуфинале США встретятся со сборной России, матч пройдёт 4 января, начало в 23:00 мск.
«Швейцарцы переигрывали нас, но хорошие команды должны находить путь к победе. Наш вратарь сыграл фантастически, сделал много важных спасений. Но мы не подготовились к матчу так, как должны были. Мы вынесем из этого урок и будем готовы к матчу с Россией», — приводятся слова Уайта на официальном сайте МЧМ-2017.