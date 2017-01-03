Владимир Тарасенко стал первой звездой дня в НХЛ

НХЛ определила трёх лучших хоккеистов прошедшего игрового дня.1., нападающий «Сент-Луис Блюз». Тарасенко сделал дубль в матче «Зимней классики» с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1).2., вратарь «Нью-Джерси Дэвилз». Шнайдер оформил «сухарь» в матче с «Бостон Брюинз» (3:0), отразив все 22 броска по своим воротам.3., нападающий «Сент-Луис Блюз», который набрал 2 (1+1) очка в матче под открытым небом с «Чикаго Блэкхоукс» (4:1).