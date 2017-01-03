Парсонс: матч со Швейцарией был худшим для США на этом МЧМ

Вратарь молодёжной сборной США Тайлер Парсонс подвёл итоги четвертьфинального матча с командой Швейцарии (3:2).
«Мы здорово провели первые четыре матча, но чувствовали, что нам ещё предстоят трудности. Они нам были нужны. Матч со Швейцарией был для нас худшим на этом турнире, но нам было полезно его сыграть. Моя задача — выручать команду, когда это необходимо», — приводятся слова Парсонса на официальном сайте МЧМ-2017.
В полуфинале американцы встретятся со сборной России. Матч пройдёт 4 января, начало — в 23:00 мск.