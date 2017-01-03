Малкин: в 2017-м хочу взять ещё один Кубок Стэнли и выиграть индивидуальный приз

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»рассказал, какие цели ставит перед собой в новом году.«Матч звёзд»? Это не от меня зависит. Надеюсь, что люди проголосуют. Тем более игра пройдёт в Лос-Анджелесе. Там у меня есть знакомые, друзья. Приедет много русских ребят. Это всегда интересно. Отличный город, где есть чем заняться. Сходим на ужин или на пляж, если хорошая погода.С командой понятно — мы хотим взять ещё один Кубок Стэнли. Сам я хочу забивать побольше, выиграть какой-то индивидуальный приз. Почему нет? Чувствую в себе огромный потенциал. Надеюсь, травмы обойдут стороной. Надо работать, тренироваться.Есть же хорошие примеры. Яромир Ягр — это вообще космос! Или вспомните, как долго играл Сергей Гончар. Настоящий профессионал, который всегда для меня яркий пример. Я помоложе буду. Но важно поддерживать свой уровень, чтобы планка не падала. Как можно лучше играть на пользу команде», — приводятся слова Малкина на официальном сайте НХЛ.