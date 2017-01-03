Читатели «Чемпионата» выбрали Александра Овечкина лучшим игроком XXI века

Завершилось голосование среди читателей «Чемпионата» по выбору лучшего отечественного хоккеиста с 2000 по 2016 год.
Больше всего голосов набрал Александр Овечкин (более 1900 голосов), в тройку также вошли Павел Дацюк (1900) и Евгений Малкин (1200).
→ От Шувалова до Боброва. Выбери лучшего хоккеиста 50-х
→ От Старшинова до Фирсова. Выбери лучшего хоккеиста 60-х
→ От Третьяка до Харламова. Выбери лучшего хоккеиста 70-х
→ От Фетисова до Ларионова. Выбери лучшего хоккеиста 80-х
→ От Зубова до Фёдорова. Выбери лучшего хоккеиста 90-х
→ От Хабибулина до Овечкина. Выбери лучшего хоккеиста XXI века