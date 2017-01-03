Капитан сборной Словакии U20: мы попали в очень сложную группу на МЧМ-2017

Капитан молодёжной сборной Словакии Эрик Чернак поделился впечатлением от выступления на чемпионате мира—2017. В четвертьфинале словаки потерпели поражение от сборной Швеции со счётом 3:8.
«В этом году чемпионат мира получился очень трудным для Словакии, наша группа, в которой были США, Канада, Россия и Латвия, была очень сложной. Но мы сохранили прописку в топ-дивизионе и обыграли Латвию. Это было очень важно для нашей команды», — приводятся слова Чернака на официальном сайте МЧМ-2017.
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