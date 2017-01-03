Ингрэм: на МЧМ-2017 Шабо делает себе имя в Канаде

Вратарь молодёжной сборной Канадыпрокомментировал первый гол чехов в четвертьфинале чемпионата мира (5:3), а также оценил игру защитника, который отметился заброшенной шайбой.«Никогда не видел, чтобы отскок от лайнсмена попадал сразу на клюшку игроку и тот бросал в пустой угол. Думаю, такое случается раз в 100 лет.Смотреть за игрой Шабо — одно удовольствие. Выступлением на МЧМ он делает себе имя в Канаде. Здорово наблюдать за этим, это невероятно мастеровитый парень», — приводятся слова Ингрэма на официальном сайте МЧМ-2017.