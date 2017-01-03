Вудкрофт: матч со СКА — отличная проверка на прочность для минского «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от домашнего матча со СКА, который начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Хорошо начинать новый год с матча с одной из лучших команд в лиге. СКА – команда, состоящая из суперзвёзд, которая была собрана для определённой цели. Сегодня нас ожидает отличная проверка на прочность. Мы получили хороший опыт на Кубке Шпенглера. Там мы играли с очень организованными и быстрыми командами, которые по стилю очень похожи на наших сегодняшних соперников. Думаю, мы будем готовы к их скоростям и их стилю игры, нам надо просто быть уверенными в том, что мы сможем включиться в игру с самых первых секунд.
Мы всегда чувствуем поддержку наших болельщиков. Полная арена служит хорошим мотиватором для команды. Поддержка родных трибун — это как шестой игрок на льду. Мы выходим на лёд с осознанием того, что играем не только за себя, но и за всех наших болельщиков», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.