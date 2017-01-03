Гуськов: Канада и Россия должны быть в тройке на молодёжном чемпионате мира

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВпрокомментировал выступление сборной России на молодёжном чемпионате мира по хоккею и поделился ожиданиями от полуфинального матча, где подопечные Валерия Брагина встретятся с командой США. Встреча пройдёт 4 января. Начало — в 23:00 мск.«Канадцы и россияне должны быть в тройке, кто выиграет бронзу — тяжело предположить. У Швеции соперник в полуфинале такой, которого если проходишь, то уже и на чемпионство можно замахнуться. Оба полуфинальных матча, США — Россия и Швеция — Канада, будут очень напряжёнными. Любая из этих сборных имеет возможность выиграть золото.Сборной России в матче с США нужно продемонстрировать свои лучшие качества. Если наша команда будет нацелена на ворота, будет играть самоотверженно и реализовывать моменты, то победа будет за подопечными Брагина. Три этих компонента нужно показать в матче с США. Самое главное, что всё это есть у наших ребят, необходимо просто выйти собранными и показать всё, что можем. Россияне всё умеют, просто в предыдущих играх чего-то не хватало»,— сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».