Тальбо: о том, где буду играть в следующем сезоне, ещё не думал

Нападающий ярославского «Локомотива»поделился впечатлениями от выездного матча с новосибирской «Сибирью» (2:3 Б).«Считаю, что игра была равная. Мы старались играть попроще, но соперник оказался лучше нас. Первые минуты получились особенно трудными, но я даже не знаю почему – соперник забил, а «Локомотив» не смог, свои моменты мы не реализовали. Мне очень понравилась атмосфера на стадионе, я люблю старые арены, и сегодня болельщики были очень шумными. Я немного слышал о том, что в Новосибирске болеют очень горячо. Что касается овертаймов «три на три», то это был наш второй такой овертайм, а в Северной Америке я много отыграл в подобном формате. Мне нравится, это интересно, да и моментов, когда играешь втроём, намного больше.Цель на остаток сезона для «Локомотива» — выиграть каждый оставшийся матч и попасть в плей-офф. Конкретная строчка не так важна, нужно завершить «регулярку» в хорошем тонусе. Где я буду играть в следующем сезоне? Я об этом ещё не думал, и никаких временных рамок для принятия решения у меня нет», — передаёт слова Тальбо корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.