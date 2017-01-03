Скабелка: в КХЛ в овертайме «три на три» сложно просить играть зрелищно

«Поздравляю всех с наступившим Новым годом! Прекрасная атмосфера была на стадионе, болельщики здорово поддерживали нас. По игре могу сказать то же самое, что и коллега — равная игра. Расстроили два необязательных удаления – невнимательность на пересменке и второе нарушение, после которых были пропущены голы. А в целом игра и самоотдача ребят понравились. Хорошо, что мы выиграли, спасибо команде за победу.
Почему на буллиты поставили Красикова? Посоветовались, и с Налимовым в том числе. Для Алексея не впервой выходить на буллиты, поэтому ничего такого в этом нет. Тэйлор приболел, поэтому сегодня выбор было сделать легко. На эту игру мы изначально планировали Налимова, а раздевался Красиков. А вообще, я уже говорил, что конкуренция это хорошо.
»Сибирь" впервые в сезоне сыграла «три на три». Мне кажется, любое новшество, хорошее оно или не очень, нужно вводить перед сезоном, чтобы была возможность попробовать такие вещи на предсезонке. Понятно, что при игре «три на три» любая контратака проходит в численном большинстве. Попросили ребят не обрезаться, потому что очень хотели выиграть. Если брать ту же НХЛ, у них два полновесных очка за победу, а половина за поражение, у нас всё-таки три очка разыгрывается. В этом плане сложно просить ребят играть зрелищно, мы попросили их сыграть строго, если не получится организовать атаки, то доводить до буллитов", — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.