Канарейкин: боролись до конца, но удача сопутствовала «Динамо»

«Два компонента, в которых мы уступили сегодня, — блокированные броски и удаления, особенно в чужой зоне. В третьем периоде смогли забить гол и тут же привезли себе третью шайбу. Мы боролись до конца, но нам не хватило времени, удача была на стороне „Динамо“.
Большинство мы тренируем каждый день, сегодня были моменты, но хорошо сыграл Лазушин. Мы понимаем, что игра в большинстве — это наш большой резерв, поэтому будем работать дальше, искать оптимальные связки. Когда сможет сыграть Пьянов? По нему очень оптимистичные прогнозы, прогресс восстановления очевиден. Через две-три недели Валентин появится на льду, как и Бурдасов с Анелёвом», — передаёт слова Канарейкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.