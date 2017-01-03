Пестушко: давно не видел таких заполненных трибун в Омске, это было классно

Нападающий «Авангарда»после поражения от московского «Динамо» (2:3) оценил игру и уровень поддержки на «Арене-Омск».«Сегодня всё решило большинство, соперник забросил дважды, а мы ни разу, отсюда результат. Лично для меня сегодня был обычный матч, в Москве было принципиальнее. Да, перебросали соперника, обидно проигрывать, но бывают такие матчи, ничего не поделаешь. После паузы всегда играть тяжелее, постараемся дальше исправить ошибки, немножко по-другому играть. Поддержка трибун? Это, конечно, классно было, давно не видел таких заполненных трибун. Я так понимаю, „Динамо“ - очень принципиальный соперник для Омска. Не столько специально готовились к матчу, просто понимали, что соперник серьёзный, да и до праздников отдохнули пару дней, а в Новый год поработали», — передаёт слова Пестушко корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.