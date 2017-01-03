Кожевников: сборную России в последнее время вратари выручают и в финал выводят

Двукратный олимпийский чемпионподелился ожиданиями от полуфинального матча на молодёжном чемпионате мира по хоккею, где сборная России встретится с командой США. Встреча пройдёт 4 января. Начало — в 23:00 мск.«В последнее время нас выручают вратари, они и в финал нас выводят. Самоотдача, уверенная игра в обороне и надёжность голкипера — вот залог успеха. Самое главное, что американцы — очень быстрая команда с хорошим катанием. У нас есть пару человек, которые могут забить, будем надеяться на них. Большинство у россиян страдает, надо бы подтянуть этот компонент в игре с США, и самим нужно меньше удаляться, а то очень много штрафных минут у нас. А с американцами каждое третье удаление в гол превращается.У американцев тоже есть нервы и характер, они будут стараться изо всех сил и побегут вперёд, но, думаю, игра будет такая же, как и на групповом этапе»,— сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Полную подборку с мнениями экспертов читайте сегодня на «Чемпионате».