Витолиньш: СКА постарается подарить Знарку на день рождения победу

«У нас на подготовку был всего один день. Но главное – настроиться на игру. Трибуны будут заполнены – этот фактор сегодня в пользу «Динамо»? Наоборот, приятно, когда трибуны полные. Мы привыкли играть при полном дворце. А ключ – в исполнении игрового задания, тогда игра будет наша.
У Дергачёва небольшое сотрясение, но, думаю, уже по возвращении он будет в строю. Остальные все готовы, так что будет ротация. Как вы сказали, у нас семь игр через день – будем менять игроков, чтобы все получили своё игровое время. Конечно, кто-то будет доволен больше, кто-то меньше.
Сегодня постараемся сделать Олегу Знарку подарок — победу команды, хоть день рождения был вчера. Пожелания – конечно, здоровья и новых успехов в новом году. Много чего надо сделать, чтобы достичь максимума», — цитирует Витолиньша пресс-служба клуба.