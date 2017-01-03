Средняя посещаемость МЧМ в Канаде упала до 8000 зрителей

Средняя посещаемость матчей молодёжного чемпионата мира 2017 года после 1/4 финала составляет 8004 болельщика. Это больше, чем на МЧМ в Европе, но гораздо меньше, чем в предыдущие годы в Канаде.Матчи группы А проводились в Монреале. Лучшая средняя посещаемость на групповом этапе была у сборной Швеции – около 6300 зрителей. Команды из группы B играли в Торонто. Два матча сборной Канады собрали на трибунах больше 18 тыс. болельщиков (18 099 с Россией и 18 584 с США), но аншлага не было ни на одном из них.«Мы довольны посещаемостью матчей сборной Канады. При этом надеялись, что на некоторых других матчей зрителей будет больше. Мы изучим ситуацию, чтобы понять, что надо сделать во время МЧМ-2019 в Ванкувере и Виктории», – сообщил главный исполнительный директор Федерации хоккея Канады Скотт Смит.По словам Смита, федерация уже на 80 % выполнила план по продаже билетов, который составляет $ 21 млн.Средняя посещаемость МЧМ за последние 10 лет:2008 – 3328 болельщиков (Чехия, Пардубице и Либерец);2009 – 14 622 (Канада, Оттава);2010 – 9740 (Канада, Саскатун и Реджайна);2011 – 10 635 (США, Баффало);2012 – 14 688 (Канада, Калгари и Эдмонтон);2013 – 3554 (Россия, Уфа);2014 – 4654 (Швеция, Мальме);2015 – 12 212 (Канада, Торонто и Монреаль);2016 – 7714 (Финляндия, Хельсинки);2017 – 8004 (Канада, Монреаль и Торонто).