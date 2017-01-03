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Вратарь «Каролины» Эдди Лак выбыл с сотрясением мозга

3 января 2017, вторник. 20:00. Хоккей
Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Рон Фрэнсис сообщил, что у вратаря Эдди Лака диагностировано сотрясение мозга, в связи с чем из АХЛ был вызван другой голкипер, Дэниэл Альтшуллер.

Лак в текущем сезоне одержал одну победу в пяти матчах с процентом отражённых бросков 85,6 и коэффициентом надёжности 3,78. 22-летний Альтшуллер в этом сезоне выступал в АХЛ и ECHL. В составе «Шарлотт Чекерз» он одержал одну победу в трёх матчах, отразив 84,4 % бросков и пропуская в среднем 3,44 шайбы за игру. В ECHL на его счету пять побед с процентом отражённых бросков 93,4 и коэффициентом надёжности 1,68.
Источник: Официальный сайт "Каролина Харрикейнз" Сообщить об ошибке
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Каролина Харрикейнз
Новости. Хоккей
3 января 2017, вторник
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