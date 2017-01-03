Вратарь «Каролины» Эдди Лак выбыл с сотрясением мозга

Генеральный менеджер «Каролины Харрикейнз» Рон Фрэнсис сообщил, что у вратарядиагностировано сотрясение мозга, в связи с чем из АХЛ был вызван другой голкипер, Дэниэл Альтшуллер.Лак в текущем сезоне одержал одну победу в пяти матчах с процентом отражённых бросков 85,6 и коэффициентом надёжности 3,78. 22-летний Альтшуллер в этом сезоне выступал в АХЛ и ECHL. В составе «Шарлотт Чекерз» он одержал одну победу в трёх матчах, отразив 84,4 % бросков и пропуская в среднем 3,44 шайбы за игру. В ECHL на его счету пять побед с процентом отражённых бросков 93,4 и коэффициентом надёжности 1,68.