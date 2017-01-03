Бракко: США надеятся взять реванш у России за поражения в последние годы

Нападающий молодёжной сборной США Джереми Бракко после победы над Швейцарией (3:2) поделился ожиданиями от матча с командой России в полуфинале чемпионата мира.
«Нам повезло, что мы вышли в полуфинал. Говорят, что очень сложно дважды обыграть одну команду на турнире. Но мы хотим сделать именно это. В последние годы россияне всё время обыгрывали США на различных турнирах, так что мы надеемся взять реванш», — цитирует Бракко TSN.
Полуфинал США — Россия пройдёт 4 января, начало встречи в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.