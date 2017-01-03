«Коламбус» стал фаворитом букмекеров на победу в Кубке Стэнли

«Коламбус Блю Джекетс» стал фаворитом букмекеров на победу в Кубке Стэнли. Команда из Огайо выиграла 15 последних матчей и занимает первую строчку в турнирной таблице.«Коламбус» — 7/1 (положение на 1.12.2016 — 28/1), «Миннесота Уайлд» — 8/1 (20/1), «Питтсбург Пингвинз» — 8/1 (20/1), «Нью-Йорк Рейнджерс» — 9/1 (10/1), «Монреаль Канадиенс» — 14/1 (12/1), «Вашингтон Кэпиталз» — 14/1 (10/1), «Чикаго Блэкхоукс» — 15/2 (9/1), «Эдмонтон Ойлерз» — 16/1 (12/1), «Сент-Луис Блюз» — 16/1 (14/1), «Сан-Хосе Шаркс» — 16/1 (14/1), «Анахайм Дакс» — 20/1 (16/1), «Оттава Сенаторз» — 25/1 (28/1), «Калгари Флэймз» — 28/1 (50/1), «Бостон Брюинз» — 28/1 (28/1), «Филадельфия Флайерз» — 33/1 (50/1), «Даллас Старз» — 33/1 (25/1), «Нэшвилл Предаторз» — 33/1 (22/1), «Торонто Мэйпл Лифс» — 40/1 (40/1), «Виннипег Джетс» — 50/1 (33/1), «Флорида Пантерз» — 66/1 (33/1), «Ванкувер Кэнакс» — 100/1 (100/1), «Баффало Сэйбрз» — 150/1 (75/1), «Каролина Харрикейнз» — 150/1 (66/1), «Детройт Ред Уингз» — 150/1 (50/1), «Нью-Джерси Дэвилз» — 150/1 (33/1), «Нью-Йорк Айлендерс» — 150/1 (100/1), «Аризона Койотс» — 500/1 (150/1), «Колорадо Эвеланш» — 500/1 (66/1).