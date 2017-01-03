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Остон Мэттьюс назван лучшим новичком декабря в НХЛ

3 января 2017, вторник. 22:29. Хоккей
Центральный нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал лучшим новичком декабря, набрав 12 (8+4) очков в 12 матчах.

В борьбе за награду Мэттьюс опередил правого крайнего «Виннипег Джетс» Патрика Лайне (12 (6+6) очков в 14 матчах), левого крайнего «Калгари Флэймз» Мэттью Ткачука (12 (1+11) очков в 13 матчах), правого крайнего «Каролина Харрикейнз» Себастьяна Ахо (9 (4+5) очков в 14 матчах) и вратаря «Питтсбург Пингвинз» Мэтта Мюррея (6 побед в 8 матчах, 2,34 в среднем пропущенные шайбы за матч, 92,6% отражённых бросков, 1 «сухарь»).

Первый номер драфта-2016 лидирует в НХЛ среди новичков по голам (20), очкам (32), победным голам (3) и броскам по воротам (133) по итогам 36 сыгранных матчей. 19-летний уроженец Скоттсдейла (Аризона) присоединился к партнёру по «Торонто» Уильяму Нюландеру (октябрь) и защитнику «Коламбус Блю Джекетс» Заку Веренски (ноябрь) среди обладателей награды лучшему новичку месяца.

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Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Торонто Мэйпл Лифс Остон Мэттьюс
Новости. Хоккей
3 января 2017, вторник
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