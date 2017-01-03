Бобровский признан первой звездой декабря в НХЛ, Малкин — второй

НХЛ определила лучших игроков декабря.1., вратарь «Коламбус Блю Джекетс». Одержал 12 побед в 12 матчах, пропуская в среднем 1,75 шайбы за игру и отразив 93,9% бросков. «Коламбус» является лидером регулярного чемпионата, а также имеет в активе серию из 15 побед. Бобровский стал первым игроком в истории клуба, который был признан лучшим игроком месяца в НХЛ.2., нападающий «Питтсбург Пингвинз». В декабре набрал 21 (7+14) очко и в настоящее время делит первое место в гонке бомбардиров с Коннором Макдэвидом (43 очка). Россиянин набирал очки в 11 из 15 декабрьских матчей и помог своей команде одержать 12 побед, а в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» заработал 800-е очко в карьере. «Питтсбург» занимает вторую строчку в турнирной таблице.2., вратарь «Миннесоты Уайлд». Одержал 10 побед в 12 матчах с процентом отражённых бросков 93,4 и коэффициентом надёжности 1,88. Его команда занимает пятую строчку в турнирной таблице.