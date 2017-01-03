Овечкин выставил свою клюшку на аукцион, чтобы помочь ребёнку

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выставил на аукцион свою игровую клюшку, чтобы помочь больному ребёнку. Об этом сообщила жена хоккеиста Анастасия Шубская.
«Дорогие друзья, давайте в начале нового года сделаем доброе дело и поможем собрать необходимую сумму на лечение малышки Прасковьи! Мы с Александром Овечкиным выставляем на аукцион игровую клюшку с автографом, начальная цена — 18 500 рублей. Все собранные деньги пойдут на операцию этой крохе. Ставки делайте в комментариях ниже. Мы будем очень признательны каждому, кто поможет распространить информацию об этом аукционе», — написала Шубская в своём «инстаграме». Фото также можно посмотреть здесь.