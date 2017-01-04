Знарок: если Коскинена не поменяли, значит, так и должно было быть

«К сожалению, мы проиграли сегодняшний матч. Вы спросите, что мешало нам играть в первых двух периодах, как в третьем? Наверное, мы долго вкатывались в игру. Очень плохо сыграли в обороне. Это, наверное, самый большой минус, который у нас сегодня был.
В чём причина неудачной серии? Два первых матча мы проиграли из-за стечения обстоятельств. Там были наши ошибки, в принципе мы должны были обыгрывать и Казань, и «Локомотив». Сегодня тоже могли вытащить игру. Ничего страшного, готовимся к следующему матчу. Я сейчас вспоминаю пресс-конференции на чемпионате мира в 2014 году в этом же зале. Очень приятно, конечно.
Не было ли соблазна после пятой шайбы заменить вратаря? У нас голкипера выбирает тренер по вратарям. Я ему доверяю на 100 процентов. Если не поменяли, значит, так оно и должно было быть», — цитирует Знарка пресс-служба «Динамо».