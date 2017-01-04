Мириц: молодёжная сборная Дании сотворила историю в групповом раунде МЧМ

Защитник молодёжной сборной Дании Кристиан Мириц поделился впечатлениями от выступления на чемпионате мира. Датчане заняли второе место в группе А и в третий раз подряд вышли в четвертьфинал, где проиграли команде России (0:4).
«Мы сотворили историю на групповом этапе. Для такой маленькой страны, как Дания, сражаться с большими хоккейными странами на этом турнире — это невероятно. Первый пропущенный гол не причина проигрыша. У нас было много моментов после этого, но мы не забили. Лассе играл великолепно. К сожалению, он пропустил с броска из средней зоны, но ничего не поделаешь. В меньшинстве россияне играли компактно, не давали нам довести шайбу до ворот. Нужно было делать больше, но у нас не получилось», — приводятся слова Мирица на официальном сайте МЧМ-2017.