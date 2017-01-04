Ураков: здорово получить слова поддержки от ребят, которые выиграли МЧМ-2011

Нападающий молодёжной сборной Россииподелился ожиданиями от матча с американцами в полуфинале чемпионата мира. Встреча состоится 4 января, начало в 23:00 мск.«Пришлось переезжать из города в город, поэтому немного не выспались, но после победы настроение хорошее. Впечатление от „Белл-центра“? Никогда ещё не бывал на такой большой арене. Доволен, что победили в матче с Данией. У меня были ошибки, тренеры расскажут, какие именно, будем работать, исправлять их. На всех нас оказывается определённое давление, ведь мы представляем страну. Но я бы сказал, что это, наоборот, окрыляет, придаёт сил.Думаю, команда стала сильнее по сравнению с первым матчем с США. Мы сплотились и стали сильнее. Постоянно разговариваем после игр, обсуждаем игровые моменты, где нужно добавить. Ни о каком недонастрое даже речи быть не может. Мы представляем интересы страны, настроены на 100 процентов. Это такой турнир — возможно, раз в жизни доведётся такое пережить.Пока самое сильное впечатление от Канады — это разница во времени, потому что перестроиться было тяжело, честно говоря. И арены большие, громкие. На все наши матчи приходит много болельщиков, нас хорошо поддерживают: болельщиков сборной России всегда видно и слышно — это очень приятно.Было здорово получить слова поддержки от ребят, которые выиграли МЧМ в 2011 году. Им тогда удался такой камбэк, они выиграли турнир. Конечно, мысль о том, что такие же парни, как и мы, смогли это сделать в 2011-м, добавляет нам уверенности в своих силах», — цитирует Уракова пресс-служба ФХР.