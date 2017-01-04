Сергачёв: надеюсь, в Монреале будут болеть за Россию в матче с США

Защитник молодёжной сборной Россииподелился ожиданиями от матча с США в полуфинале чемпионата мира. Встреча состоится 4 января, начало в 23:00 мск.«Я провёл в Монреале отличное время, вернуться сюда здорово. Та часть арены, где мы сейчас находимся, — гостевая, я её почти не знаю. Но за те два месяца, что провёл здесь, я и город запомнил, и болельщиков — как они болеют, как ведут себя на трибунах. Готов к ним. Надеюсь, завтра будет много болельщиков и они будут болеть за нас. Думаю, что и те русские люди, которые живут в Монреале, придут на игру и поддержат сборную.Думаю, что американцы начнут очень быстро, как они это всегда делают. Постараются держать нас в зоне. Нам же нужно будет быстрее выходить из зоны, больше бросать и наказывать их за ошибки. Мы прибавляем с каждой игрой, добавили в игре в обороне, в меньшинстве. Забиваем больше голов, все ребята стараются. С каждой игрой мы понимаем друг друга лучше.Доволен ли своей игрой? Я играю на команду, блокирую броски, играю в меньшинстве. Я делаю то, что должен делать. Да, обычно я больше атакую, но и здесь, если есть момент, пытаюсь что-то создать в атаке. Если не могу бросить от синей линии, то стараюсь включить ноги и обойти защитника соперника», — цитирует Сергачёва пресс-служба ФХР.