Ржига: «Слован» ответственно сыграл с «Амуром» и заслужил три очка

Главный тренер братиславского «Слована»прокомментировал победу над хабаровским «Амуром» (2:0).«Мы тщательно проанализировал матч со «Спартаком», мы много говорили об этом тогда и сейчас, хоккеисты играли со вкусом с первого периода. Жаль, что мы не смогли использовать больше своих моментов и затем сделали несколько грубых ошибок. К счастью, соперник не смог забить сегодня. В конце матча, мы здорово оборонялись и заслужили эти три очка за свою ответственную игру», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Рихард Вайнфортнер.