Сборная Латвии проиграла финнам и вылетела из элитной группы МЧМ

Сборная Латвии потерпела второе поражение от команды Финляндии и покинула элитную группу молодёжных чемпионатов мира. Встреча, состоявшаяся во вторник в Монреале, завершилась со счётом 4:1 в пользу финнов.Уже на 2-й минуте сборная Финляндии открыла счёт, отличился. Прибалтийская команда смогла сравнять счёт усилиями Ренарса Крастенбергса. Во втором периоде латвийцы смогли выстоять в меньшинстве, но в третьем финны смогли сломить их сопротивление и вырвать победу. Шайбами отметились Вили Саариярви и дважды2 января в первом матче раунда за выживание сборная Финляндии добилась победы со счётом 2:1. Сборная Латвии покидает элитную группу, в которую она вернулась в этом сезоне, на МЧМ-2018, который пройдёт в американском Баффало, их заменит команда Беларуси.Сборная Финляндии, выигравшая МЧМ-2016, заняла девятое место и показала свой худший результат в истории.