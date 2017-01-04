«Рейнджерс» уступили «Баффало», «Нью-Джерси» оказался сильнее «Каролины»

«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке закончилась со счётом 4:1 в пользу гостей. За «Баффало» отличились Земгус Гиргенсонс (13-я минута), Эвандер Кейн (20), Джастин Бейли (22) и Джек Айкел (42). Гол престижа в составе «Рейнджерс» на счету Ника Холдена (36). Эта победа стала для «Баффало» второй за последние восемь игр.
В ещё одном матче «Нью-Джерси Дэвилз» в гостях обыграл «Каролину Харрикейнз» — 3:1. За «дьяволов» отличились Адам Хенрик (35), Майкл Каммальери (52) и Кайл Пальмери (59), на что «ураганы» ответили точным броском Себастьяна Ахо (53). Нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин провёл на льду 16 минут.