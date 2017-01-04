21 сейв Бобровского принёс «Коламбусу» 16-ю победу подряд

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.В составе победителей отличились Кэм Аткинсон (13-я минута), Вильям Карлссон (31) и Ник Фолиньо (43). За проигравших гол забил Оскар Клефбом (26). Российский голкипер «Блю Джекетс»отразил 21 бросок по своим воротам.«Коламбус» продлил свою фантастическую победную серию, которая началась ещё в конце ноября и теперь насчитывает 16 матчей.