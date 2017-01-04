21 сейв Бобровского принёс «Коламбусу» 16-ю победу подряд

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на «Нейшнвайд-Арене» в Коламбусе закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе победителей отличились Кэм Аткинсон (13-я минута), Вильям Карлссон (31) и Ник Фолиньо (43). За проигравших гол забил Оскар Клефбом (26). Российский голкипер «Блю Джекетс» Сергей Бобровский отразил 21 бросок по своим воротам.
«Коламбус» продлил свою фантастическую победную серию, которая началась ещё в конце ноября и теперь насчитывает 16 матчей.