«Вашингтон» дожал «Торонто», Овечкин забил победный гол, Кузнецов набрал 4 очка

«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме вырвал победу у «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата. Встреча в «Веризон-центре» в Вашингтоне закончилась со счётом 6:5 в пользу хозяев. По ходу матча «столичные» уступали со счётом 2:4, однако смогли переломить ход встречи.
Уже в первом периоде было заброшено 5 шайб. За «Вашингтон» отличились Джастин Уильямс (2-я минута) и Ти Джей Оши (17), за «Торонто» — Назем Кадри (7), Коннор Браун (12) и Фредерик Готье (19). Во втором периоде Леонид Комаров (34) довёл перевес «Мэйпл Лифс» до двух шайб. В третьем периоде голы в составе хозяев забили Евгений Кузнецов (43), Дмитрий Орлов (44) и Джон Карлссон (54), а у гостей отличился Митчелл Марнер (52). Победу «Вашингтону» в овертайме принёс точный бросок Александра Овечкина (61).
Отметим, что на счету Кузнецова также три результативные передачи, Орлов отметился одним голевым пасом. Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 22 минуты, нападающий Никита Сошников — 10 минут.