Голевой дубль Кучерова не спас «Тампу» от проигрыша «Виннипегу»

«Виннипег Джетс» обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 6:4. Встреча состоялась на «Амали-Арене» в Тампе.
В составе победителей дубль оформил Николай Элерс (25-я и 50-я минуты), ещё по голу забили Марк Шайфли (8), Джейкоб Троуба (26), Дастин Бафлин (35) и Патрик Лайне (59). У «Тампы» во втором периоде отличился Мэтью Пека (24), а в третьем — Ондржей Палат (44) и российский нападающий Никита Кучеров, оформивший дубль (53, 58).
Ещё один российский легионер «Тампы» Владислав Наместников записал на свой счёт голевую передачу. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам из 33.