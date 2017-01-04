«Монреаль» в овертайме вырвал победу у «Нэшвилла», Радулов набрал 2 очка

«Монреаль Канадиенс» в овертайме добыл волевую победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча на «Бриджстоун-Арене» в Нэшвилле закончилась со счётом 2:1 в пользу гостей.«Предаторз» вышли вперёд на 40-й минуте — отличился Кевин Фиала. На 45-й минуте Ши Уэбер забросил ответную шайбу. Игра перешла в овертайм, где победу «Канадиенс» принёс точный бросок Макса Пачьоретти за 30 секунд до конца периода. Российский нападающий «Монреаля»принял участие в обеих голевых комбинациях своей команды.