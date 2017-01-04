Овечкин разделил с Ягром первое место в истории НХЛ по числу голов в овертаймах

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:5 ОТ).
Российский хоккеист сравнялся с форвардом «Флориды Пантерз» Яромиром Ягром по голам в овертаймах за карьеру. У обоих по 19 голов, что является лучшим результатом в истории НХЛ. Кроме того, с результатом в 94 победных гола он догнал Стива Айзермана и разделил с ним 12-е место в истории лиги по их общему количеству.
Это был 18-й гол Овечкина в текущем сезоне. Всего у него 29 (18+11) очков в 37 матчах сезона при показателе полезности «0».
Видео гола Овечкина можно посмотреть здесь