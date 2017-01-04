«Коламбус» вышел на 2-е место в НХЛ по продолжительности победной серии

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Эдмонтон Ойлерз» (3:1) в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Эта победа стала для команды Джона Тортореллы 16-й подряд.Эта победная серия стала второй по продолжительности в истории Национальной хоккейной лиги. Рекорд принадлежит «Питтсбург Пингвинз» в сезоне-1992/93, выигравшему 17 матчей подряд.Следующий матч регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз». В настоящее время команда занимает первое место в дивизионе «Метрополитан», Восточной конференции и Национальной хоккейной лиге с 58 очками в 36 матчах.