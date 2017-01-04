Генменеджер «Нэшвилла»: о пропуске сезона в случае с Суббэном и речи нет

Генменеджер «Нэшвилл Предаторз»рассказал о ситуации с травмированным защитником Пи Кеем Суббэном. Хоккеист пропустил 7 матчей «хищников» с 15 декабря.«Думаю, со сроками возвращения Пи Кея в строй всё будет хорошо. Надеюсь на это. Когда мы говорили, что он вернётся со дня на день, то мы рассчитывали на это, но так бывает с травмами, иногда реабилитация затягивается. Даже если я ошибаюсь, он вернётся. Нет и речи о пропуске сезона», – сказал Пойл.По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, у игрока межпозвоночная грыжа. Если будет сделан выбор в пользу операции, то игрок может выбыть на долгое время.«Нэшвилл» после 36 матчей набрал 38 очков и занимает 11-е место в Западной конференции.