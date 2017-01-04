Айкел: надо начать побеждать — и неважно, что для этого придётся сделать

Нападающий «Баффало» Джек Айкел высказался о текущем положении команды. «Сэйбрз» набрали 34 очка в 36 матчах и занимают последнее место в Восточной конференции. Айкел провёл 15 матчей в этом сезоне и набрал 12 (7+5) очков.
«Считаются только победы. Нам надо начать побеждать — и неважно, что для этого придётся сделать. Впереди ещё много матчей, мы ещё поборемся в этом сезоне. Каждый из нас должен посмотреть в зеркало, мы все должны играть лучше. Все в команде недовольны ситуацией, в которой мы оказались.
Мы мало забиваем в большинстве, не можем использовать ситуацию «5 на 3». В меньшинстве мы всё время пропускаем, делаем ошибки. Да и при игре 5 на 5 мы тоже забиваем недостаточно много.
Нам надо меньше ошибаться. И дело не в перестановках в звеньях и травмах игроков – это случается в каждой команде. Надо найти способ выигрывать, несмотря на эти проблемы», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.