Кожевников: только Умарк способен добавить «Авангарду» новых красок в атаке

Двукратный олимпийский чемпионпрокомментировал основные события возобновившегося регулярного чемпионата КХЛ.«Как «Салават Юлаев» и СКА проигрывали в конце декабря, так они проигрывают и в начале января. За Санкт-Петербург уж точно переживать не нужно — если в КХЛ у СКА и есть соперник, то только сам СКА. В декабре во время паузы на Евротур Питер в Новогорске прилично нагрузился. Из-за этого в ходе каждого матча хорошие отрезки у СКА чередуются с откровенно неудачными. Так было и в Минске, где хозяева на волне новогоднего Кубка Шпенглера, что называется, побежали.Уже зарёкся говорить о «Салавате», тем более что мои слова об этом клубе воспринимаются болезненно. Да и что тут обсуждать, если руководство клуба ещё в середине сезона приняло решение оставить всё, как есть, и не стало усиливать штаб? Видимо, Уфу устраивает то, что при одном из сильнейших составов в лиге команда столь нестабильна. Если говорить о «Нефтехимике», то сейчас уже не верится, что ещё в конце осени эта команда была 14-й на Востоке. В последнее время клуб из Татарстана регулярно показывает зубы, играет агрессивно, по-спортивному зло.«Авангард» — «Динамо» (Москва)? В этом матче Омск смотрелся ничуть не хуже соперника, но проблема у команды прежняя — забивные форварды. Хорошо, что «Авангард» так ценит свою историю, но, на мой взгляд, какие-то страницы пора переворачивать. При всём уважении к Пережогину время этого возрастного снайпера уже уходит. Между тем сейчас именно снайперы — главный резерв «Авангарда». У команды есть крепкая центральная ось во главе с Зубовым и Соботкой, но для того, чтобы больше забивать и стабильно реализовывать большинство, нужны тонкие снайперы. Думаю, если бы Омску удалось заполучить заскучавшего в Уфе Умарка, то команда поднялась бы на уровень «Магнитки». Всё-таки швед, наверное, лучший легионер во всей лиге, и, пожалуй, только он способен добавить «Авангарду» новых красок в атаке.Думаю, что на Востоке по большому счёту все ясно. «Магнитка», скорее всего, будет первой, Омск получит второй «посев», Казань — третий. «Авангарду» и «Ак Барсу» светит встреча в полуфинале конференции. Наверное, это будет главная серия сезона на Востоке», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.