Уэбер: вернуться в Нэшвилл – особенное чувство

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер прокомментировал тот факт, что во время выездного матча с «Нэшвилл Предаторз» (2:1 ОТ) на арене показали видеоролик в его честь. Это был первый матч Уэбера против «Нэшвилла» после летнего обмена в «Монреаль» на Пи Кея Суббэна. В этом матче Уэбер забросил шайбу, ставшую для него 10-й в сезоне.
«Если честно, я не хотел смотреть. Я немного боялся, что могу растрогаться. Конечно, для меня это многое значит. Вернуться сюда – особенное чувство. Тем лучше, что мы сегодня победили», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Видео можно посмотреть здесь.