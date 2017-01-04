Виньо: сегодня «Рейнджерс» провели очень плохой матч

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо прокомментировал поражение от «Баффало Сэйбрз» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Не хочу как-то преуменьшить заслуги соперника, но нет никаких сомнений в том, что мы были не очень хорошо готовы к этому матчу. В НХЛ не бывает простых игр, сегодня на старте мы оказались неготовы. Мы ничего не могли сделать, защитники не могли отдать пас.
Я нечасто такое говорю, но сегодня команда провела очень плохой матч. Нас полностью переиграли, и мы должны на это правильно отреагировать», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.