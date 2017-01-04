Виньо: сегодня «Рейнджерс» провели очень плохой матч

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс»прокомментировал поражение от «Баффало Сэйбрз» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Не хочу как-то преуменьшить заслуги соперника, но нет никаких сомнений в том, что мы были не очень хорошо готовы к этому матчу. В НХЛ не бывает простых игр, сегодня на старте мы оказались неготовы. Мы ничего не могли сделать, защитники не могли отдать пас.Я нечасто такое говорю, но сегодня команда провела очень плохой матч. Нас полностью переиграли, и мы должны на это правильно отреагировать», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.