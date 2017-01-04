М. Райлли: если пришёл на игру с мыслями, что плей-офф не светит, — уже проиграл

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс»поделился мнением о шансах команды на попадание в плей-офф.«Мы знаем, какое место занимаем в турнирной таблице, знаем, кто впереди нас, кто пытается нас догнать. Во время Рождества, в канун Нового года я думал об этом. Мы отставали от «Флориды» и «Тампы» и должны были играть с ними. Так что состоявшиеся матчи были важны ещё потому, что теперь мы знаем, на что способны и чего можно от самих себя ожидать. Мы дважды успешно играли два матча за два дня на выезде. Это признак зрелости, признак того, что мы растём. Мы должны этим гордиться.Говорят ли в команде о плей-офф в связи с тем, какое место занимаем в турнирной таблице? На собраниях – нет. Между собой, за ужином – конечно. Я считаю, что если пришёл на игру с мыслями, что плей-офф нам не светит, ты уже проиграл. Мы, конечно, говорим об этом, когда идём на ужин. Я каждый день смотрю на турнирную таблицу. И мы обязательно обсуждаем эту тему. Я во всяком случае.В прошлом сезоне вы о плей-офф говорили? Не в концовке сезона, когда у нас уже не было никаких шансов. Но до того, как начался сезон, когда мы собирались на ужине или обеде, мы обязательно говорили на эту тему. Но сейчас это совсем другой разговор. Сейчас мы говорим о том, что нам нужно хорошо поработать, у нас есть цель. Сейчас важен каждый матч. По крайней мере я так считаю. Мы смотрели, как поднимались в турнирной таблице и говорили: «Мы на два очка отстаём от «Флориды» и на четыре от «Тампы». И вот мы уже на три очка позади «Бостона» и на одно от «Тампы». Тут начинаешь думать, кто следующий. Хочется подняться ещё выше, тематика разговоров изменилась», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.