Пи Кей Суббэн: я сосредоточен на восстановлении и возвращении

Защитник «Нэшвилл Предаторз»рассказал, как идёт восстановление от травмы.«Каждый день я вижу прогресс, дела идут на лад. Конечно, я разочарован, хочется вернуться в игру. Приходится тяжело, но в то же время я настроен оптимистично. На протяжении всей карьеры мне везло, я играл почти в каждом матче. Но в этот раз вышло вот так. Нужно оставаться профессионалом, выходить на каток каждый день и работать, как и прежде.Пожалуй, в последних пяти матчах перед тем, как меня поместили в список травмированных, мне пришлось несладко, что и вылилось в травму. Теперь я сосредоточен на восстановлении и возвращении, пока с каждым днём всё идёт лучше и лучше.Всегда хочется быть в составе. Думаю, могу сказать от лица более чем 700 хоккеистов лиги: не знаю парня, который выходил бы на матч 100-процентно здоровым. Обычно на каждую игру выходишь немного помятым. Так что для меня остаться за бортом состава – один из последних вариантов. Но порой наступает момент, когда все понимают, что это оптимальное решение», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.