Канин: постараемся играть жёстко с защитниками сборной России

Капитан молодёжной сборной СШАподелился ожиданиями от полуфинального матча молодёжного чемпионата мира с национальной командой России.«Постараемся играть жёстко с их защитниками и сами действовать структурированно в своей зон. Мы не смотрим в прошлое, мы фокусируемся на том, что здесь и сейчас. Не боимся соперника, страха нет в нашей раздевалке. Капризов проводит хороший турнир, но посмотрим, что он покажет», — цитирует хоккеиста официальный сайт Федерации хоккея России.