Агент Нестерова: в «Тампе» Никите редко дают играть, он может вернуться в КХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг»может вернуться в КХЛ. Об этом рассказал агент игрока Дэн Мильштейн. Хоккеист выступал в России за «Трактор».«В будущем Нестеров входит в планы команды. Но на данном этапе ему редко дают играть. Когда он играет, то по статистике входит в число лучших защитников «Тампы». В последних пяти-шести матчах Нестеров выходил в нападении. И тоже был одним из лидеров по броскам и голевым моментам. Но потом игровое время ему опять урезали, а с последнего матча против «Каролины» просто сняли после раскатки, за несколько минут до начала встречи.Никита всерьёз рассматривает вариант возвращения в КХЛ. В его возрасте главное – не деньги. Он просто хочет играть, чтобы учиться хоккею и прибавлять в мастерстве. Но он не свободный агент, и решение в НХЛ будет принимать «Тампа». А вот если отказаться от предложения «Лайтнинг» и уехать в КХЛ, то Никита наверняка получит игровое время и будет расти как хоккеист», — цитирует агента «Советский спорт».