Голы Галузина и Сёмина принесли «Торпедо» победу над «Югрой», это 2 победа кряду

«Югра» на своём льду потерпела поражение от «Торпедо» в стартовом матче очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородская команда выиграла второй матч подряд и шестая в восьми последних матчах. Команда из Ханты-Мансийска проиграла пятый матч из последних семи.
Первая двацатиминутка заброшенных шайб не принесла, а во второй Владимир Галузин вывел «Торпедо» вперёд. Этот гол оказался победным. Под занавес матча Дмитрий Сёмин в меньшинстве поразил пустые ворота. Как итог — нижегородцы сыграли на ноль и победили в Ханты-Мансийске.
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