Сборная России провела облегчённую тренировку в день полуфинала МЧМ

Сборная России провела облегчённую тренировку в день полуфинала молодёжного чемпионата мира.
4 января утром российские игроки вышли на лёд в Монреале без амуниции, за исключением голкипера Антона Красоткина и форварда Данила Юртайкина, пропустившего несколько последних матчей. В занятии не приняли участие травмированные Артём Волков, Герман Рубцов и Владислав Сухачёв. Основной голкипер Илья Самсонов тренировался с утра на велотренажёре.
Матч между сборными России и США состоится 4 января, начало в 23:00 мск.
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Видео тренировки можно посмотреть здесь