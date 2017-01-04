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Маклеллан: «Ойлерз» даже рядом не стояли с «Коламбусом» в скоростях, упорстве

4 января 2017, среда. 17:43. Хоккей
Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Тодд Маклеллан прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Мы не смогли приблизиться к их скоростям, упорству, непримиримости. Ни в каком из показателей мы даже рядом не стояли.

Это была отличная проверка для нас. Мне показалось, что это был матч уровня плей-офф, некоторые наши игроки были невидимыми на льду, мы их разбудили и запустили.

Они должны понять: чем дальше мы заберёмся, если мы достигнем, чего хотим, будет намного сложнее, и нужно работать», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Коламбус Блю Джекетс Эдмонтон Ойлерз
Новости. Хоккей
4 января 2017, среда
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