Маклеллан: «Ойлерз» даже рядом не стояли с «Коламбусом» в скоростях, упорстве

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз»прокомментировал поражение от «Коламбус Блю Джекетс» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Мы не смогли приблизиться к их скоростям, упорству, непримиримости. Ни в каком из показателей мы даже рядом не стояли.Это была отличная проверка для нас. Мне показалось, что это был матч уровня плей-офф, некоторые наши игроки были невидимыми на льду, мы их разбудили и запустили.Они должны понять: чем дальше мы заберёмся, если мы достигнем, чего хотим, будет намного сложнее, и нужно работать», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.