Браташ: во втором матче с американцами на МЧМ нужно улучшить игру в своей зоне

Тренер молодёжной сборной Россиипрокомментировал подготовку к полуфинальному матчу чемпионата мира с командой США.«Нужно улучшить игру в своей зоне, в первую очередь. Если судить по прошлой игре, то это сможет решить проблемы. США – сильная, быстрая и неплохо организованная команда. С утра у нас была не раскатка в обычном понимании, а зарядка, чтобы проснуться. Юртайкин? Раз в составе, значит здоров», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.Матч между сборными России и США состоится 4 января, начало в 23:00 мск.