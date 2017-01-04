Карнаухов: давление перед полуфиналом МЧМ? Спокойно готовимся

Форвард молодёжной сборной России Павел Карнаухов прокомментировал подготовку к полуфинальному матчу чемпионата мира со сборной США.«Узнали много нового про американцев, всё проанализировали, будем выходить и играть. В Монреале хорошая арена, такая же, как и в Торонто. Ничем особенным не отличается. Давление? Спокойно готовимся», — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.