Карнаухов: давление перед полуфиналом МЧМ? Спокойно готовимся

Форвард молодёжной сборной России Павел Карнаухов прокомментировал подготовку к полуфинальному матчу чемпионата мира со сборной США.
«Узнали много нового про американцев, всё проанализировали, будем выходить и играть. В Монреале хорошая арена, такая же, как и в Торонто. Ничем особенным не отличается. Давление? Спокойно готовимся», — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
Матч между сборными России и США состоится 4 января, начало в 23:00 мск.
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