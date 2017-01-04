Буцаев: «Сочи» сыграл дисциплинированно, реализовал моменты и заслуженно победил

Главный тренер «Сочи»прокомментировал гостевую победу над «Автомобилистом» со счётом 5:1 в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.«Прежде всего, хотел бы поздравить всех с Новым годом, пожелать всего наилучшего в 2017 году, чтобы он не повторил судьбу 1917-го. Команду хочу поздравить с первой победой в этом году. Мы сыграли дисциплинированно в обороне, реализовали моменты и заслуженно победили», — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Денис Пьянков.